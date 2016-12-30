 

Азербайджанца осудили за 9 тысяч бутылок водки

 

Прокуратура Ленинского района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина Азербайджана, которого обвиняют в хранении и сбыте алкоголя без маркировки, сообщают российские СМИ.

По версии следствия, в период с августа 2015 года по апрель 2016-го обвиняемый приобрел с целью продажи более 9 тыс. бутылок алкогольной продукции производства Республики Казахстан. Также он совершил покупку контрафактной продукции, выпускаемой под известными брендами.

Спиртное хранилось в гаражах на улицах Транспортной и Автомобилистов, где и было обнаружено. Общая стоимость изъятой продукции оценивается почти в 2 млн. рублей.

По уголовному делу потерпевшими признаны 12 российских и иностранных компаний, представители которых предъявили к обвиняемому иски на сумму более 2,6 млн. рублей. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.

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