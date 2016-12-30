 

Азербайджан продолжает осваивать Черногорию

 

Министр транспорта Черногории Осман Нуркович встретился с дипломатическими представителями Азербайджана для обсуждения возможности реализации капитальных инфраструктурных проектов в стране, сообщает издание tradegoria.

Издание отмечает, что азербайджанцы заинтересованы в существующем проекте автодороги Бар-Боляре, которую на данном этапе строят китайцы. 

В первой половине 2017 года должно состояться заседание смешанной комиссии по сотрудничеству, на котором, возможно, стороны конкретизируют направления развития своего сотрудничества.

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