Азербайджан продолжает осваивать Черногорию

Министр транспорта Черногории Осман Нуркович встретился с дипломатическими представителями Азербайджана для обсуждения возможности реализации капитальных инфраструктурных проектов в стране, сообщает издание tradegoria.

Издание отмечает, что азербайджанцы заинтересованы в существующем проекте автодороги Бар-Боляре, которую на данном этапе строят китайцы.

В первой половине 2017 года должно состояться заседание смешанной комиссии по сотрудничеству, на котором, возможно, стороны конкретизируют направления развития своего сотрудничества.