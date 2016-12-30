Бакинцы встретят Новый год на бульваре

Наступление Нового года будет отмечено грандиозным салютом на Бакинском бульваре. Как сообщил haqqin.az замначальника управления Национального Приморского бульвара Назим Меджидов, все аттракционы, рестораны и кафе на территории бульвара будут работать до утра.

Бакинский метрополитен также продлил в ночь с 31 декабря на 1 января свою работу до 2:30 ночи, сообщили в управлении Бакметрополитена. Почти до утра будут курсировать и автобусы BakuBus. Как информирует пресс-службе компании, работа автобусов будет регулироваться по мере востребованности.

Ну, а главным местом встречи Нового года для бакинцев, как всегда, станет Приморский бульвар.