Как полагает экономист Октай Ахвердиев, доллар по-прежнему будет расти в цене и это гарантирует сохранность капитала и прибыли. А вот золото не будет прибыльным вложением из-за колебаний в цене и сложностей с его продажей.

«Что же касается инвестиций в бизнес, то любое предпринимательство с 12% рентабельностью выгодное дело», - сказал эксперт haqqin.az.

Экономист Вюгар Байрамов также считает самым доходным вложением в 2017 году покупку доллара. Он рекомендует держать 80% своих денежных средств в долларах, а 20% в евро и фунтах стерлингов. По его словам, через некоторое время цены на недвижимость и земельные участки будут падать.

А вот о золоте у него особое мнение: нецелесообразно приобретать изделия из этого металла, а вот покупка чистого золота высокой пробы, цена которого регулируется мировым рынком, может оказаться весьма выгодной.

Вложения в сферу услуг и производство эксперт рекомендует только в том случае, если Центральный банк Азербайджана отпустит национальную валюту в свободное плавание. При регулируемом курсе маната инвестиции в бизнес сопряжены с высокими рисками. Касаясь покупки облигаций SOCAR, эксперт советует дождаться их индексации, что компания собирается сделать в скором времени.