 

В 2017 году самая выгодная инвестиция - доллар убеждены эксперты

Автор: Отдел экономики 

Как полагает экономист Октай Ахвердиев, доллар по-прежнему будет расти в цене и это гарантирует сохранность капитала и прибыли. А вот золото не будет прибыльным вложением из-за колебаний в цене и сложностей с его продажей.

«Что же касается инвестиций в бизнес, то любое предпринимательство с 12% рентабельностью выгодное дело», - сказал эксперт haqqin.az.

Экономист Вюгар Байрамов также считает самым доходным вложением в 2017 году покупку доллара. Он рекомендует держать 80% своих денежных средств в долларах, а 20% в евро и фунтах стерлингов. По его словам, через некоторое время цены на недвижимость и земельные участки будут падать.

А вот о золоте у него особое мнение: нецелесообразно приобретать изделия из этого металла, а вот покупка чистого золота высокой пробы, цена которого регулируется мировым рынком, может оказаться весьма выгодной.

Вложения в сферу услуг и производство эксперт рекомендует только в том случае, если Центральный банк Азербайджана отпустит национальную валюту в свободное плавание. При регулируемом курсе маната инвестиции в бизнес сопряжены с высокими рисками. Касаясь покупки облигаций SOCAR, эксперт советует дождаться их индексации, что компания собирается сделать в скором времени.

528 просмотров


Старости
Армянские аналитики во всем винят Россию
Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
31 Дек 7° / 4°
1 Янв 8° / 2°
2 Янв 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Армяне строят новое село в оккупированном Джабраиле фото
В 2017 году самая выгодная инвестиция - доллар убеждены эксперты
Бакинцы встретят Новый год на бульваре
Азербайджан продолжает осваивать Черногорию
С 2003 года в Ираке погибли 455 журналистов
Азербайджанца осудили за 9 тысяч бутылок водки
Apple готовится производить iPhone в Индии
Трамп встретит новый год со Сталлоне
В Баку нашли пропавшего ребенка
Грузинский министр нарядился Сантой видео
Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
МИД России не осуждает оговорку: «Нагорно-Карабахская Республика» еще один скандал
Турция профинансирует украинскую армию
Порошенко наградил Маккейна
В Турции откроют русскоязычные медресе
Иракский военачальник рассказал о развале обороны ИГ в Мосуле
В Баку ограбили букмекерскую контору
Лукашенко рассказал о своей мечте
CNN: Путин опозорил Обаму
Азербайджан загоняет Бордюжу в угол
Скончался изобретатель "Киндер-сюрприза"
МИД Турции о высылке российских дипломатов из США
«Дело генералов» в Баку. Незаконно прослушивались телефоны членов правительства
В Одессе собирались повторить берлинский теракт
Посол Азербайджана в Украине: «Президенты договорились о военном сотрудничестве» эксклюзив