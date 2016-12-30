 

"После увольнения Эльдара Махмудова мы сжигали документы"

 

Находящийся под арестом бывший высокопоставленный сотрудник МНБ Физули Алиев в день увольнения министра Эльдара Махмудова вернулся в здание МНБ, где провел примерно час времени. Как передает Qafqazinfo, об этом говорится в материалах уголовного дела против бывших должностных лиц МНБ.

«17 октября 2015 года в 11:00 я пришел на работу и отпросился у начальника Управления в связи с проблемами со здоровьем, которые наблюдались на протяжении нескольких дней. В девять часов вечера по новостям я узнал об увольнении министра Эльдара Махмудова. Т.к. я исполнял обязанности начальника первого управления МНБ, то решил, что должен быть на работе. В 9 часов вечера я отправился на работу и вернулся домой примерно через час», - сказал в своих показаниях Физули Алиев, не уточнив, что он делал в это время.

Бывший сотрудник спецслужб заявил, что отправился на работу и на следующий день в 10:30 утра.

«Моя работа была связана с оборотом документов как секретных, так и открытых. Для того, чтобы навести порядок на столе, я уничтожил часть несекретных и ненужных документов», - заявил Физули Алиев.

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