Глава NIKOIL Bank Николоза Шургаиа: «Экономика Азербайджана найдет дно»

«Это самый сложный период для экономики и банковского сектора. Мы близки ко дну и ситуация постепенно начнет улучшаться. Те реформы, которые проводит и обсуждает правительство и регулятор финансовой системы, должны дать плоды. Нынешняя ситуация сложная для мировой экономики. Доллар дорожает против валют развивающихся рынков. Глобальный экономический рост замедлен. Азербайджан отчасти находится под влиянием международных и региональных факторов. Я очень надеюсь, что 2017-й год будет годом преодоления сложностей», заявил в интервью АПА председатель правления NIKOIL Bank Николоза Шургаиа.

Однако банкир не ждет быстрых улучшений: «Но могу назвать несколько событий, которые меня наполняют оптимизмом. Первое - это подписание президентом дорожной карты реформ. Второе - новые назначения в государственных банках. Это очень компетентные специалисты. Одного из них я очень хорошо знаю и знаком с его квалификацией. Третье - институциональные решения, над которыми работают и регулятор, и мои хорошие коллеги, руководители ряда коммерческих банков, для трансформации к новым условиям работы. Эти факторы будут определять разворот банковского сектора в положительную сторону. Мне кажется, что 2017 год будет годом перелома на пути построения более самостоятельной от сырьевого экспорта экономики. Скорее всего, этот перелом не сразу перельётся в благосостояние населения и компаний. В течение этого года будут многие сложности, но именно в этом году экономика найдет дно, стабилизируется и начнет рост».

Комментируя ситуацию в собственном банке, Н.Шургаиа сказал: «Банк работает стабильно и интерес клиентов к нему растет. Капитализация была лишь первым шагом начала подъема банка. 2017 год принесет и изменения в финансовых результатах. Мы намерены достичь этого благодаря решениям, которые приняты уже в этом году и будут последовательно продолжены в будущем. Конечно, есть конкуренция на рынке. Из-за сокращения потребления банковских продуктов со стороны населения и бизнеса доходы банков падают. Тем не менее, мы себя чувствуем уверенно. «НИКОЙЛ» Банк один из самых надежных игроков на рынке, так как он хорошо капитализирован, имеет сильную команду и надежного акционера. Это победная комбинация… Значительного увеличения кредитного портфеля, депозитов и доходов я в 2017 году не жду. Дело в том, что пока экономика находится в состоянии перестраивания. Мы переходим на реальную рыночную экономику без традиционной большой поддержки рынков сырья. Мы долго жили в рыночной экономике, где государство оказывало большую поддержку, тратило средства на строительство инфраструктуры, социальные мероприятия, и эти деньги переливались в экономику. Параллельно с этим увеличивалось банковское кредитование. Сейчас в период низких цен на нефть идет обратный процесс. С одной стороны, государство сокращает расходы, с другой стороны банки сокращают кредитование. В 2017 году этот процесс сокращения должен остановиться перед разворотом вспять. Именно в следующем году экономические агенты начнут возвращать уверенность, строить свои планы на рост».

Однако, по словам главы банка, «в 2016 году у NIKOIL Bank будет «рекордный» убыток. Это нормальный процесс, отражающий реалии рынка. Мы создаем большие резервы по возможным потерям части кредитов. Потери мы вернем в будущем, по мере возврата позитивной фазы в экономике».

Н.Шургаиа разделяет прогноз "Fitch" о том, что в 2017 году чистка в банковском секторе Азербайджана продолжится: «Конечно, закрытие банков и рабочих мест - это больно. Но уход с рынка слабых, ненадежных игроков - правильно и необходимо для доверия клиентуры к сектору и справедливой конкуренции. Вера в банковский сектор - это очень важный фактор. Экономика без хороших банков хорошей быть не может. Ни в одной стране!».

Банкир коснулся и самой обсуждаемой проблемы в последние дни – функционирования черного рынка: «Мы никогда не приостанавливали продажу долларов. Я порой слышу о "черном рынке", но где он? «НИКОЙЛ» банк стабильно продает валюту клиентам. Да, нам бывает сложно удовлетворить все потребности клиентов, да, стоимость маната пока снижается. Но о приостановке продаж речь не может идти. Мы продаем валюту и физическим лицам, и корпоративным клиентам в той пропорции, которую приобретаем на рынке и на бирже».