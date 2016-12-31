 

Кадыров: "Путин показал, что он выше детских разборок Обамы"

 

Рамзан Кадыров назвал спокойным и продуманным решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на аналогичные действия США. Как передает "Лента.Ру", об этом глава Чечни написал на своей странице в Instagram.

«Администрация президента США Барака Обамы … приурочила к Новому году оглашение документа о депортации дипломатов. Таким образом в Белом доме надеялись сделать больно этим людям и их семьям. С огромной надеждой в Вашингтоне ждали зеркального ответа президента России Владимира Путина.

И вот он, ответ, последовал — спокойный, продуманный, достойный сильной страны и сильного лидера. Владимир Владимирович показал, что Россия и ее лидер выше детских разборок Барака Обамы. Он публично объявил, что никого не намерен высылать или ограничивать свободу передвижения, учебы и отдыха», — говорится в публикации.

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