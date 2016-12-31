 

Армянская диаспора обвиняет сопредседателя от США в антиармянстве

 

Армянская диаспора в США обвинила нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ  от США Ричарда Хогланда в антиармянских настроениях.

Напомним, что Хогланд заменил на этом посту другого американского дипломата Джеймса Уорлика.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян в интервью «Новости-Армения» обвинил Хогланда в том, что он выступает против признания т.н. «геноцида армян».

«Посол Хогланд в первую очередь ассоциируется с отрицанием геноцида армян. В ходе слушаний в Сенате США по одобрению его кандидатуры на место посла в Армении, его отрицание геноцида армян привело к оппозиции кандидатуры, в результате чего назначение было отложено. В конечном итоге Хогланд не был назначен послом, так как его кандидатура была снята», - заявил Арам Амбарян.

«Мы, конечно же, не забываем об этом неудачном эпизоде, так же как и о других, в том числе о его роли в некорректной и в конечном счете провальной идее по созданию Комиссии турецко-армянского примирения», - заявил лидер армянской диаспоры.

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