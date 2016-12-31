Еще одна провокация Еревана против Баку. На сей раз против Арама Карапетяна

С недавних пор активность армянской пропагандисткой машины оказалась направлена на наш сайт haqqin.az. Но то ли подустали фальсификаторы, а может, просто глаз «замылился», но получилось так, что армяне известные как большие специалисты по переписыванию всего и вся, начиная от истории, заканчивая кулинарией и музыкой, на этот раз дали маху.

Вначале о причине пристального внимания армян (впрочем, не только их) к haqqin.az. Все дело в бакинской «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном»,к которой присоединяется все больше людей, в том числе и армянской национальности из различных стран мира. И свои заявления о поддержке бакинской платформы они делали и делают в интервью корреспондентам нашего сайта.

О том, что такое «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» знают, пожалуй, все читатели: ее суть - внесение позитивного вклада в мирное решение карабахского конфликта. Она объявлена открытой для институтов гражданского общества, неправительственных организаций, представителей духовенства, экспертов, ученых и простых граждан Армении и Азербайджана, а также других стран, желающих внести свой вклад в ее развитие.

И вот эта, мирная по своей сути инициатива, вызвала крайне нервную реакцию Еревана. Некоторых представителей армянской интеллигенции, присоединившихся к «Бакинской платформе» (или их родственников), до которых дотянулись руки режима Саргсяна начали «прессовать», добиваясь отказа от своих слов.

Но есть и те, до которых армянские силовики добраться не могут. Речь идет, например, о Араме Карапетяне, выходце из города Шуша и активисте украинского «Евромайдана». В этом случае армянские пропагандисты пошли по иному пути. Решив обвинить haqqin.az в фальсификации, они же и прибегли к ней.

На днях редакция ереванского сайта Aysor.am сообщила, что у нее оказалась сенсационная «видеозапись молодого человека из Украины по имени Евгений, который на страницах сайта haqqin.az был представлен как армянин Арам Карапетян», подключившийся к «Платформе мира».

На невнятном размытом видео, некий непонятный человек, очень отдаленно похожий на Арама Карапетяна, сообщает, что его зовут Евгений и он не Арам Карапетян. «Евгений» не «открыл Америку» - это действительно не Арам Карапетян.

Эту, с позволения сказать «информацию», сразу же подхватили все армянские СМИ. Не удосужившись хотя бы просто сверить видео «Евгения» и фото Арама, они заявили о «топорной работе» азербайджанской пропаганды. А ведь в этой топорной работе ереванским СМИ стоило бы обвинить своих же армянских коллег из Aysor.

Арам Карапетян, помимо того, что подключился к «Платформе мира», еще и участвовал в совместной акции, которую армяне и азербайджанцы провели осенью уходящего года по всему миру. Гражданские активисты - армяне и азербайджанцы из десяти стран мира: США, Германии, Украины, Финляндии, Азербайджана, Грузии, Болгарии, Молдовы, Беларуси и России заявили, что между ними не существует никаких проблем и что пора сойти с тропы войны, на которую их заманили хитростью.

Haqqin.az представляет фото с этой акции с участием Арама Карапетяна. Акция состоялась незадолго до приезда армянских активистов в Баку, и haqqin.az ее подробно освещал - http://haqqin.az/news/81637.

Сравните ее со скрином с видео, на котором виден «Евгений».

Повторимся: очевидно, что «Евгений» - это не Арам Карапетян. Остается только констатировать: армянской пропагандисткой машине легче создать фейковое видео, чем признать, что есть армяне готовые к миру с Азербайджаном.

И еще один вывод – историю фальсифицировать худо-бедно армянские деятели научились. А вот с подбором двойников и монтажом видео у них пока беда.