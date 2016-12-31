 

Новые бои между Арменией и Азербайджаном: ранен армянский солдат обновлено

Автор: Отдел информации 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 58 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Формирования Армении, используя 60-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 58 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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В результате боестолкновения на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Карабахе на Тертерском направлении вечером 30 декабря огнестрельное ранение получил солдат оккупационной армянской армии Гагик Варданян. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство Armtimes.com, которое приводит слова представителя карабахских сепаратистов Сенора Асратяна.

Раненый армянский военнослужащий был доставлен в военный госпиталь, его состояние расценивается как критическое.

По словам С.Асратяна, в ходе боестолкновения стороны применили минометы и гранатометы.

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