Будут ли в Баку вновь менять асфальт для «Формулы-1»?

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов подвел итоги года, рассказал, чего ждет от предстоящего Гран-при Азербайджана, и о многом другом.

Он вновь коснулся темы неубранных бетонных блоков на проспекте Нефтчиляр, части здания пит-билдинга, оставшейся на площади Азадлыг, и брусчатки, залитой асфальтом около крепостных стен.

«Начнем с асфальта, - цитирует Рагимова f1news. - Во-первых, ездить по асфальту все же приятнее, чем по брусчатке. При этом брусчатка никуда не делась, она там, и мы в любой момент можем убрать асфальт. Во-вторых, операционно нелегко каждый год укладывать и снимать асфальт, к тому же это стоит немалых денег. Поэтому мы решили пока его оставить.

Отзывы местных жителей? Мы не изучали этот вопрос специально, но то, что я сам слышал – «зря вы убрали асфальт с брусчатки»! Все же на асфальте и на брусчатке уровень комфорта очень разный.

Что касается зданий боксов, то мы сохранили 30 процентов пит-билдинга по тем же причинам. Мы спросили себя, для чего нам убирать эти сооружения? Основная причина связана с тем, чтобы освободить площадь Азадлыг, где проводятся различные мероприятия. Тогда мы задали себе второй вопрос – на какой части площади проходят эти мероприятия. Определив эту территорию, мы поняли, что можем оставить 30 процентов сооружений, где находится башня управления гонкой, офисы – самая дорогая часть пит-билдинга, где много внутренней отделки. Если они никому не мешают, то почему бы не оставить их?

Елку с площади Азадлыг перенесли не из-за пит-билдинга. Там достаточно места, чтобы снова поставить елку. То место, где она стояла в прошлом году, мы вообще не трогали. Если бы мы как-то мешали установке елки, то наверняка был бы какой-то диалог на эту тему, но с нами никто не связывался и подобные проблемы не обсуждались, так что, я полагаю, ее решили перенести на бульвар по каким-то другим причинам.

Также мы оставили самые большие и тяжелые бетонные разделительные блоки, потому что они все равно никому не мешают. Они стоят на разделительной полосе, так что пересечение линий в этом месте все равно означало бы выезд на полосу встречного движения. Нам же это облегчит работу в следующем году».

Ариф Рагимов пока не знает, придется ли менять асфальт перед Гран-при Азербайджана, намеченного на 23-25 июня.

«У нас есть специальные аппараты, измеряющие гладкость асфальта, - говорит промоутер. - Мы начнем делать замеры к марту, чтобы определить, нет ли каких-то неровностей, требующих вмешательства. Но по сравнению с тем, что мы делали в прошлом году – это 10 процентов работы.

Многие говорят, что в 2017-м нам будет проще, потому что мы все это уже проходили. Но на самом деле внутри нашей компании очень много изменений, мы заново поделили функции между департаментами, изменили подход – так что 2017-й в каком-то смысле снова будет для нас первым годом. Изменения призваны распределить нагрузку на людей и департаменты более равномерно, но в результате часть наших сотрудников будут решать новые для себя задачи».

Ариф Рагимов уже не раз говорил о том, что Азербайджан пока не планирует проводить ночную гонку «Формулы-1», но вопросы на эту тему ему продолжают задавать.

«Никакой работы, никаких подсчетов по этому поводу мы не делали, подобный вариант возможен, но лишь через несколько лет. Конечно, зрителям и телезрителям нравятся ночные гонки, но установка освещения – настолько сложный процесс, что мы пока к этому не готовы. Тем более, что у нас очень длинная трасса, шесть километров».

Не очень-то хотят проводить в Азербайджане и гонки серии Blancpain, которые Баку принимал несколько лет назад.

«Это не так просто с операционной точки зрения, ведь трасса проходит по центральным улицам города. Могу сказать, что на ближайший год или два таких идей нет. Возможно, в будущем мы об этом подумаем – многое зависит от того, насколько высоким будет интерес у местных жителей к автоспорту».

Говоря о зрительском интересе и билетах на Гран-при Азербайджана, Ариф Рагимов отметил, что в этом году продавать билеты намного проще.

«Нам не нужно объяснять людям, что их ждет. Теперь они знают, что собой представляет уик-энд «Формулы-1», как мы его проводим, каких развлечений можно ожидать. Наконец, если послушать отзывы тех, кто видел гонку в прошлом году – они были очень позитивными. Хорошо и то, что наша гонка не будет совпадать по дате с «24 часа Ле-Мана», хотя немного с другой точки зрения. Мы теряли в прессе – в прошедшем году огромное число журналистов поехало в Ле-Ман, а не к нам, из-за того, что даты совпадали. В этом году такого не будет, а значит, освещение этапа улучшится. Телезрителям тоже будет легче, не придется выбирать между двумя событиями.

Что касается смены названия Гран-при, то это былоотносительно просто. Мы с самого начала так и собирались сделать, и это была, по сути, техническая задача – согласовать все моменты. А вот изменить даты оказалось гораздо сложнее. Мы садились с Берни Экклстоуном, он открывал календарь и спрашивал: «Скажи, что я могу сделать?» Я смотрел в календарь, и отвечал: «Ничего!» (смеется). А сделать действительно ничего было нельзя. Мы хотим проводить Гран-при летом, но этапов много, у всех свои даты, а есть еще летние каникулы… Остается только июнь и июль, и нам, так или иначе, нужно проводить гонку где-то рядом с Канадой – единственным летним выездным этапом.

Проводить этап в Баку после Канады удобнее, чем, скажем, после Австрии. Из Канады команды все равно летят самолетами, и отправляют все грузы сразу в Баку. А после этапа в Австрии им придется возвращаться на базы, которые расположены в основном в Англии, затем перегружать из грузовиков в самолетные контейнеры и только тогда отправлять к нам. Потому что контейнеры для грузовиков и самолётов разные.

Почему мы хотим провести гонки летом? Во-первых, это время школьных каникул, и в это время гонки меньше влияет на жизнь людей, жизнь города. Во-вторых, летом атмосфера более легкая, более праздничная. Все отдыхают, погода более предсказуемая, и так далее».