 

Cамолет Канары - Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва

 

Самолет Гран-Канария — Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, полиция обезвредила подозреваемого, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.

"В старой части пражского аэропорта "Рузине" в связи с угрозой взрыва на борту совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737-800, направлявшийся с Канарских островов до Варшавы. Полиция на месте уничтожила подозреваемого", — говорится в сообщении.

По словам главы МВД Милана Хованеца, экстренно прибывшего в аэропорт, все 160 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета, в котором сейчас производится осмотр. Полиция начала расследование инцидента.

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