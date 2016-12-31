 

Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» CNN и NBC

 

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал американские телекомпании CNN и NBC за то, как они осветили новые антироссийские санкции Вашингтона и ответ на это Москвы. Запись об этом он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Русские обводят вокруг пальца CNN и NBC, смешно смотреть, они (телеканалы) ни о чем не догадываются! Fox News все понимает!», — говорится в публикации.

Как передает РИА Новости, в течение всего 30 декабря ведущие телеканала CNN назвали странным решение президента РФ не выдворять американских дипломатов из России в ответ на такой шаг Вашингтона и задались вопросом, «не обыгрывает ли российское руководство будущего президента Трампа».

Ранее республиканец назвал реакцию российского лидера «отличным ходом».

29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела новые санкции в отношении российских граждан и организаций, в числе которых оказались ФСБ и ГРУ Генштаба ВС РФ. Помимо этого, высылке из Соединенных Штатов в 72 часа подлежат 35 дипломатов, также был закрыт доступ к двум являющимся дипломатической собственностью РФ жилым объектам в Нью-Йорке и Вашингтоне.

30 декабря Владимир Путин заявил об отказе Москвы высылать американских дипломатов из России в ответ на такой шаг Вашингтона.

0 просмотров


Старости
Армянские аналитики во всем винят Россию
Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
1 Янв 8° / 1°
2 Янв 8° / 2°
3 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» CNN и NBC
Cамолет Канары - Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Будут ли в Баку вновь менять асфальт для «Формулы-1»?
Новые бои между Арменией и Азербайджаном: ранен армянский солдат обновлено
Еще одна провокация Еревана против Баку. На сей раз против Арама Карапетяна
Боевики вновь обстреляли Алеппо
Армянская диаспора обвиняет сопредседателя от США в антиармянстве
Трамп: «Я всегда знал, что Путин очень умный»
Кадыров: "Путин показал, что он выше детских разборок Обамы"
Глава NIKOIL Bank Николоза Шургаиа: «Экономика Азербайджана найдет дно»
"После увольнения Эльдара Махмудова мы сжигали документы"
Армяне строят новое село в оккупированном Джабраиле фото
В 2017 году самая выгодная инвестиция - доллар убеждены эксперты
Бакинцы встретят Новый год на бульваре
Азербайджан продолжает осваивать Черногорию
С 2003 года в Ираке погибли 455 журналистов
Азербайджанца осудили за 9 тысяч бутылок водки
Apple готовится производить iPhone в Индии
Трамп встретит новый год со Сталлоне
В Баку нашли пропавшего ребенка
Грузинский министр нарядился Сантой видео
Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
МИД России не осуждает оговорку: «Нагорно-Карабахская Республика» еще один скандал
Турция профинансирует украинскую армию
Порошенко наградил Маккейна