Боец Расул Мирзаев расстрелян в Москве у подъезда дома

В Москве на улице Восточной у подъезда дома расстрелян боец Расул Мирзаев. На мужчину напали неизвестные, задержать преступников не удалось. Известно, что боец получил ранения из пневматического оружия, сообщает tsargrad.tv.

Сделав несколько выстрелов в лицо, преступники избили Мирзаева битой. Сейчас спортсмен находится в одной из больниц Москвы, а полиция уточняет все обстоятельства произошедшего. О состоянии Расула Мирзаева информации пока нет.

Напомним, что в августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался не приходя в сознание. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда. В 2013 году Мирзаев вернулся на профессиональный ринг с победой.



