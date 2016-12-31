 

Видео из Азербайджана шокировало Великобританию «Самая опасная в мире дорога»

 

Английские СМИ распространили видео, на котором грузовой состав пересекает в Баку многополосную дорогу.

Англичане шокированы тем, что не было никаких предупредительных знаков для водителей автомобилей, некоторым из которых пришлось неожиданно тормозить, а другие решили проскочить через железнодорожный переезд (ниже смотрите видео).

Издание Mirror называет эти кадры «невероятными» и «возмутительными».

«Грузовой поезд пересекает семиполосную оживленную магистраль в Азербайджане без какого-либо предупреждения для водителей, - пишет Mirror. – Автомобилисты отчаянно тормозят, а другие резко ускоряются и проскакивают прямо перед поездом. Учитывая размеры состава и количество вагонов, поезд не имел бы шансов остановиться в том случае, если бы автомобиль оказался перед ним».

«Самая опасная в мире дорога, - так называет увиденное Daily Star. – Там нет ни шлагбаумов, ни предупредительных огней. И почему там нет сотрудников дорожной полиции?»

Видео, заснятое и распространенное Джавидом Садраддинзаде, получило немало отзывов.

«Что делать, если я впервые приехал в Баку на машине и не знал бы о существовании тайных железных дорог. Я мог бы легко умереть. Это просто возмутительно», - написал один из читателей.

«И для всех этих водителей это нормальное явление? Невероятно…», - возмущается другой.

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