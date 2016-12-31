Армения не возвращает тело павшего азербайджанского солдата

Официально Армения подтвердила информацию о том, что тело военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана, солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу находится у них. Об этом сообщили haqqin.az в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

"Надо отметить, что сразу после завершения боевых действий должны быть выданы тела погибших военнослужащих, что является важным принципом международного гуманитарного права. Но противоположная сторона, несмотря на то, что прошло три дня после инцидента, затягивает начало процедур возвращения тела нашего военнослужащего без каких-либо оснований"- сказали в Госкомиссии.

"Наряду с этим, совместно с соответствующими государственными структурами продолжаются меры в направлении возращения тела военнослужащего. По поводу хода процесса общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

29 декабря утром разведывательная группа ВС Армении при попытке нарушить государственную границу Азербайджана попала в засаду, сообщило ранее минобороны Азербайджана.

В ходе боестолкновения вражеская сторона была вынуждена отступить, неся большие потери.

Во время боя без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.