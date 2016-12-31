 

Завтра в Баку будет облачно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, но ночью и утром ожидает дождь и слабый туман, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 7-9, в Баку ночью 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами пройдут осадки, в горных районах ожидается снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных местах туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит -3-2 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в горах ночью -1-6 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

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