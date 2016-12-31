Чем кончится поединок президентов двух крупнейших держав мира – Владимира Путина и Барака Обамы – не будем гадать. Теперь, когда Обаме остается только навсегда распрощаться с Овальным кабинетом, трудно представить, что он сочтет нужным еще раз уколоть своего российского коллегу, который за все годы их непростых взаимоотношений не давал тому сколь-нибудь серьезного повода.

За исключением своего заявления от 30 декабря уходящего 2016 года. С другой стороны, кто мог предсказать, что президент США предпримет действия, которые нельзя не квалифицировать как дипломатический моветон. Президенты – люди сильные, и даже встречаются среди них и всесильные. Однако именно это их отличие от остальных политиков требует строжайшего соблюдения этики, предписываемой для лиц высшего порядка. Или Барак Обама считает груз президентских предписаний уже для себя обременительным занятием?

Россия повинна в кибератаке против Вашингтона в ходе президентских выборов, и это по мнению Белого дома оказало решающее влияние на их исход? Даже если это так, избиратели вправе спросить своего президента: «А где были его хваленные спецслужбы, контрразведка и пр.?» Или, как едко заметил один из английских журналистов, США никогда не прослушивали глав других государств? Если любопытство привело американские подслушивающие устройства в кабинет Ангелы Меркель, можете себе представить в какое решето превратили они Кремлевские стены! И ничего. Никто не шумит, не грозит разрывом отношений, не высылает дипломатов. А тут – одним росчерком пера 35 российских дипломатов вынуждены спешно упаковывать чемоданы из-за такой вобщем-то обычной разведрутины. Любая другая страна в качестве ответных мер воспользовалось бы соглашением, действующим с 60-х годов и выслала из Москвы ровно такое же число американцев. Благо их не одна сотня. Этот исход успел уже обрисовать в своем выступлении глава российского МИДа С.Лавров. Так что В.Путину ничто не мешало воспользоваться своим правом дипломатического демарша – крайнего способа в выяснении межгосударственных отношений. Но он принял иное решение.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — заявил в своей обычной деловой манере Путина. Более того всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, он великодушно приглаcил на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Первое, что подумалось: а не сдали ли нервы у хозяина Кремля? Вроде бы нет: “Путин отказался от приемов холодной войны, и Обаме на это нечего ответить” – комментировали большинство американских СМИ.

В этих комментариях то и дело мелькает слово “непредсказуемый” в отношении неожиданного хода российского президента. Продолжать поединок после этого значит окончательно выставить себя на осмеяние. Бывает. В американо-российских отношениях случалось всякое, но ничего похожего не припоминается. Если честно, то придется признать, что во времена иные не раз приходилось краснеть за российских президентов. Тогда, правда их называли советскими и считались они генсеками. Вдоволь насмеялись американцы и над Хрущевым, который сперва стучал ботинком чуть ли не по голове испанского дипломата, а затем послал тамошних журналистов куда подальше, застряв некстати в хваленном американском лифте. Предметом бесконечных шуток американских журналистов стала и старческая немощь Брежнева. А Ельцин, приветствуя Клинтона так размахался руками, что попал ему прилюдно аккурат между ног, после чего американский президент не знал смеяться ему или плакать. И вот теперь американская пресса хохочет над собственным президентом.

Ирония судьбы? Думается, дело куда серьезней. Америка незаметно приблизилась к тому этапу, когда она еще мощнейшая глобальная держава, и этот факт никто не оспаривает. Никто, кроме истории. Это не Путин ехидничает по поводу ассиметричных действий Обамы. Это само время словно бы напоминает о высокой ответственности, которая возложена самой историей на главу американского государства: «Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов и наносит ущерб и всему комплексу международных отношений». Так видит ситуацию В.Путин. И с этим трудно спорить.

Судя по предпринятым действиям Обамы, у него иное мнение на сей счет. Последний шаг на самом финише своей политической карьеры стал настолько для него унизительным, что по новому стала смотреться фигура Дональда Трампа.

Уходящий президент словно отвлек привычные шутки и насмешки, ранее отпускавшиеся по поводу Трампа. Обозреватель CNN Джилл Догерти c искренним сочувствием пишет о том, что бедняге Трампу предстоит разгребать эти "Авгиевы конюшни" американо-российских отношений, которые окончательно развалил Б.Обама. И эта оценка опытного аналитика (Дж. Догерти бывший руководитель бюро CNN в Москве!) пошла гулять по страницам европейских СМИ. И дело вовсе не в том, что американский президент по собственной инициативе превратился в мишень для насмешек. Времена на дворе трудные. И все понимают, что мир почти сутки стоял перед новым разворотом – в сторону “холодной войны”.

Но вот нейтрализован ли этот опасный крен? На этот вопрос ответ должен дать новый президент США – Дональд Трамп. Ждать осталось недолго – считанные дни. Но их будет достаточно, чтобы уйти в небытие Обаме и сделать то, чего ждут от Вашингтона не только в Москве.

«Мы не хотим, чтобы напряженность между РФ и США повлияла на ситуацию в регионе. Это никому не принесет пользы. Высылка дипломатов – неправильный подход. Мы не хотим снова входить в холодную войну. Мы не будем разбираться, кто прав, кто виноват, просто давайте не будем снова создавать атмосферу холодной войны", — так выразил позицию Турции глава ее МИД Чавушоглу. Вряд ли в европейских столицах кто-то возьмется оспаривать такой подход.

Все обозреватели уверяют, что указы, которые в спешном порядке штампует Обама будут отменены одним росчерком пера после 20-го января. Очень возможно. Но что предложит Вашингтон миру взамен? Помнится, и на Обаму, нобелевского лауреата возлагалось немало надежд. Многие ли из них сбылись? Демократия хороша тем, что она лучше управляет личностью, чем авторитарная власть.

«Мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа» .Такова позиция Москвы. Что ответит Вашингтон? Ведь находясь в Белом доме Дональду Трампу неизбежно придется реагировать на вполне предсказуемый отказ Москвы сдавать свои геополитические интересы. Ведь весь сыр-бор во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав разгорелся из-за этого. И это вносит самую остросюжетную интригу в складывающуюся ситуацию.