Более непредсказуемого и невероятно болезненного, чем смерть, ничего на свете, пожалуй, нет. Своей внезапностью она больно бьёт по сердцу и взрывает память воспоминаниями, связанными с ушедшим в небытие человеком…

…Всего несколько дней назад haqqin.az поздравлял его, генерала Багадура Гусейнова, с юбилейной датой – 95-летием со дня рождения. Ведь он был единственным из оставшихся в живых военачальников, кому довелось пройти через неописуемый ад боёв Великой Отечественной войны. Его ратные заслуги и редкие человеческие качества высоко ценил Гейдар Алиев. Именно Гейдар Алиев, представляя генерала на должность председателя республиканского Совета ветеранов войны и труда маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову, говорил: «Более достойного я у нас, здесь, не вижу. Война на этом человеке оставила такой росчерк, один вид которой без лишних слов поведет за собой молодёжь…» Гейдар Алиев имел в виду неизгладимые шрамы, которыми по лицу его и телу прошлась война.

… Еще вчера, надев генеральскую форму, генерал Багадур Мамедович Гусейнов, был в зале торжественного собрания, чествовавшего по случаю наступающего Нового 2017 года заслуженных аксакалов страны. Еще вчера… Да что там вчера! Будто какие-то мгновения назад он молодцевато взбежал на сцену, где ему по поручению руководства России представитель Центрального совета ветеранов войны и труда вручал юбилейную медаль «За оборону Москвы». И только-только прозвучали его слова: «Мы воспитали хорошее и стойкое поколение воинов. Поверьте, благодаря им, а главное, умно выстроенной стратегии президента Ильхама Алиева, мы скоро в этом же зале соберемся, чтобы поздравить друг друга с долгожданной победой – возвращением в отчий дом Нагорного Карабаха…»

Нет, не доведется теперь генералу присутствовать на этом уверенно предсказанном им торжестве. У него внезапно остановилось сердце. И случилось это сегодня.

Аллах ряхмят элясин!

Но он, боевой генерал Багадур Мамедкулиевич Гусейнов, всегда будет жить в памяти, знавших его людей.

(Вынос тела славного воина состоится в мечети «Тезя пир» сегодня, в 14.00)