 

Последняя весть о пропавших бакинских нефтяниках фото

Автор: Отдел информации 

Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» продолжает поиск пропавших нефтяников.

Как сообщили haqqin.az в штабе, сегодня, как и в каждый день поисков, руководителям штаба было доложено о ходе поисково-спасательных работ.

В докладе было отмечено, что поисково-спасательные работы ведутся беспрерывно на полосе длинной 165, и шириной – 135 километров.

К поискам привлечены 44 корабля и плавающих средства, в том числе и водолазное судно «Авиор» Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR, 6 вертолетов, а также более 700 сотрудников, включая водолазов Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR, 191 человека личного состава N-ской воинской части Министерства обороны.

В рамках операции спасатели кинологической службы МЧС Азербайджана проверили прибрежную зону на островах Зиря (Булла), Дувваны и Гил.

Водолазы Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR 24 часа в сутки в сменном режиме ведут интенсивные работы по расчистке места обрушения эстакады.

На территории, где обрушилась эстакада, с первого дня аварии ведется круглосуточное видеонаблюдение с помощью установленных на суднах «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халилбейли» телеуправляемых подводных аппаратов ROV.

 

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