 

Армяне и азербайджанцы всех стран, объединяйтесь!

 

Участники платформы для мира между Арменией и Азербайджаном обратились к народам двух стран по случаю наступающего нового 2017 года.

"Уходящий 2016 год для армянского и азербайджанского народов был ознаменован созданием гражданами наших стран «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Впервые за весь период противостояния гражданские активисты Армении и Азербайджана выступили с миролюбивой инициативой добиться мира между нашими странами и найти скорейшее решение карабахского конфликта путем диалога в духе общего согласия и понимания.

Эта инициатива получила широкую общественную поддержку многих политических и общественных деятелей, о чем свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы, направляемые в адрес участников Платформы.

Мы твердо уверены, что цели, провозглашаемые нами, будут способствовать расширению сотрудничества с представителями общественности обеих стран и что наша инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими гражданами, выступающими за мир и счастливое будущее своих народов.

У нас нет сомнений, что принципиальное и последовательное взаимодействие всех миролюбивых сил, объединившихся вокруг «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», позволит избавить наши народы от ненависти и вражды по отношению друг к другу, приведет к урегулированию карабахского конфликта и установлению долгожданного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Однако, к сожалению, бессмысленная война все еще стучится в двери наших народов, унося жизни юношей, как это произошло во время очередного столкновения на границе, произошедшего 29 декабря 2016 года, и мы искренне соболезнуем семьям погибших в Азербайджане и Армении.

Будущее наших народов целиком и полностью зависит от нас. Граждане наших стран ожидают движения вперед, хотят идти путем развития и прогресса. Мы все несем ответственность за светлое и мирное будущее наших поколений. Давайте перестанем растрачивать силы на вражду, упреки, обиду и ссоры.

Ради общего блага армянского и азербайджанского народов объединимся вокруг инициативы участников «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», внеся свой личный вклад в дело обеспечения мира и спокойствия на благословенной земле Южного Кавказа.

По случаю наступления Нового 2017 года хотим пожелать всем вам мира, добра, спокойствия, процветания и прогресса", - говорится в обращении.

Под обращением подписались:

Со стороны Армении: Ваге Аветян - правозащитник, писатель; Ваан Мартиросян - лидер общественного объединения «Национальное освободительное движение Армении», Сюзан Джагинян - журналист, заместитель председателя общественного объединения «Меридиан», Ваагн Карапетян - член Союза писателей Армении, Анаит Синанян - гражданская активистка; Армен Карапетян - гражданский активист.

Со стороны Азербайджана: Ровшан Рзаев - член совета правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха; Кямиль Салимов - профессор Бакинского государственного университета; Шалаля Гасанова - журналист, председатель общественного объединения «Поддержка развития связей с общественностью»; Новелла Джафарова - председатель общественного объединения «Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой»; Пярваня Мамедова - гражданская активистка; Расим Агаев - член Союза журналистов Азербайджана.

3440 просмотров


Старости
Трамп: «Я всегда знал, что Путин очень умный»
Трамп: «Я всегда знал, что Путин очень умный»
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
1 Янв 8° / 1°
2 Янв 8° / 2°
3 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Новогодняя «бомба» от «Габалы»
Теракт в Багдаде: 28 убитых
МИД России: "Демократы хотят отомстить Трампу"
Армяне и азербайджанцы всех стран, объединяйтесь!
Последняя весть о пропавших бакинских нефтяниках фото
Умер легендарный генерал КГБ Бахадур Гусейнов наша память
Путин отправил Обаму в нокдаун… в последнем раунде наш комментарий
Завтра в Баку будет облачно
Армения не возвращает тело павшего азербайджанского солдата
Видео из Азербайджана шокировало Великобританию «Самая опасная в мире дорога»
Боец Расул Мирзаев расстрелян в Москве у подъезда дома обновлено 13:58
В Саатлы повесился чиновник
Центробанк: «Валютные запасы сократились на 4%»
Центробанк ограничит свое участие на валютном рынке
В Баку директора компании кинули на 155 тысяч
Трамп высмеял «обведенные русскими вокруг пальца» CNN и NBC
Cамолет Канары - Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
Будут ли в Баку вновь менять асфальт для «Формулы-1»?
Новые бои между Арменией и Азербайджаном: ранен армянский солдат обновлено
Еще одна провокация Еревана против Баку. На сей раз против Арама Карапетяна
Боевики вновь обстреляли Алеппо
Армянская диаспора обвиняет сопредседателя от США в антиармянстве
Трамп: «Я всегда знал, что Путин очень умный»
Кадыров: "Путин показал, что он выше детских разборок Обамы"
Глава NIKOIL Bank Николоза Шургаиа: «2017 год - станет годом преодоления трудностей»