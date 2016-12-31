 

МИД России: "Демократы хотят отомстить Трампу"

 

В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить избранному президенту Дональду Трампу за его победу, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время "уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда".

"Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность", — сказала дипломат. В качестве примера подобного поведения она привела недавнее решение о поставке тяжелых вооружений сирийской оппозиции.

Ранее действующий президент США Барак Обама подписал закон о военных расходах, который предусматривает в том числе порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции. Ранее в декабре президент США снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам. Персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

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