 

Теракт в Багдаде: 28 убитых

 

По меньшей мере 28 человек стали жертвами двух взрывов, прогремевших в центральной части Багдада в субботу; 54 человека получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство Рейтер сообщало о 21 погибшем. По данным агентства, два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в торговом районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что первоначально полиция сообщила о взрыве двух придорожных бомб. После полиция привела новые данные: один из взрывов устроил смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка. В итоге правоохранители заключили, что взрыв был устроен работавшими в паре смертниками.

Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за двойной теракт, передает телеканал Sky News Arabia.

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