Новогодняя «бомба» от «Габалы»

В последний день уходящего года футбольный клуб «Габала» объявил о подписании контракта с ведущим футболистом «Нефтчи», игроком сборной Азербайджана Аразом Абдуллаевым.

С 24-летним полузащитником подписан 2-летний контракт. Это первый трансфер «Габалы» нынешней зимой и сразу столь громкий.

В Азербайджане Араз Абдуллаев играл только за «Нефтчи». В 2011 году он отправился в английский «Эвертон», но так и не получил там шанса. Затем футболист на правах аренды отправился в греческий «Паниониос».

Играл за сборные Азербайджана различных возрастов, а в 2008 году дебютировал в национальной команде, за которую провел 20 матчей.

«Габала» - одна из самых амбициозных и сильных команд Азербайджана, - говорит Абдуллаев сайту своего нового клуба. – У «Габалы» большие цели как в чемпионате Азербайджана, так и в Европе. Я тоже рассчитываю на многое. Постараюсь помочь своему новому клубу в чемпионате, в Кубке и в еврокубках.

Благодарю «Нефтчи», который сыграл большую роль в моем становлении как футболиста. Спасибо болельщикам «Нефтчи», которые поддерживали меня все это время».