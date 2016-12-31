Ильхам Алиев утвердил соглашение с Европейской комиссией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о финансировании" между Азербайджаном и Европейской комиссией в рамках программы Европейского соседства касательно Программы связи регионального развития, сообщает официальный сайт главы государства.

Министерству экономики поручено принять меры для осуществления соглашения указанного в этом указе.

Министерство иностранных дел направит в Европейскую Комиссию уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного соглашения.