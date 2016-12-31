Турецкая армия уничтожила десятки террористов в Сирии

В рамках операции «Щит Евфрата» ВС Турции ликвидировали 23 террориста ИГ в Сирии, передает Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Согласно сообщению Генштаба, кроме этого, в районах Баб, Сулфания, Кабр Аль-Мулки, Бзага, Тадиф и Абу Джаббар ВВС Турции уничтожили 12 объектов ИГИЛ, в том числе огневые позиции и штабы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил о решимости Анкары продолжить операцию «Щит Евфрата» и создать на севере Сирии «безопасную зону».

По его словам, вне зависимости от позиции Международной коалиции операции против террористов в Сирии будут продолжены.

«Город Эль-Баб окружен ныне отрядами Сирийской освободительной армии (СОА) и частями ВС Турции. Операции в данном районе продолжаются», - сказал Эрдоган, указав, что Анкара сделает все возможное для устранения угрозы в отношении национальной безопасности и границ.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.