Полковник Ф.Алиев: «За свободу платят 100 штук»

Дело бывшего начальника Мониторингового центра упраздненного МНБ генерал-майора Теймура Гулиева, бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова, бывшего начальника Оперативно-технического управления генерал-майора Натаван Мирватовой, а также высокопоставленных сотрудников МНБ Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова направлено в суд.

Из материалов уголовного дела следует, что эта группа бандитов в погонах не обошла своим вниманием ни одного среднего предпринимателя, ни одну компанию со стабильными доходами.

Один из эпизодов этого уголовного дела заключается в том, что полковник МНБ Физули Алиев принудил предпринимателя Рашада Мехралиева, который занимался куплей-продажей золота и бриллиантов, выдать ему 65 тысяч долларов. И даже то, что сам потерпевший по делу Р.Мехралиев не гнушался контрабанды, что он подтвердил в показаниях во время следствия, вины с Ф.Алиева не снимает.

Предприниматель заявил, что с 2007 года торговал ювелирными изделиями в универмаге «Гянджлик». Р.Мехралиев имел регистрацию как налогоплательщик и лицензию на занятие предпринимательством. Вместе с тем он признался, что контрабандой провозил из Дубая ювелирные изделия и продавал их в универмаге. 18 мая 2010 года Мехралиев отправился в очередной вояж за контрабандным золотом и бриллиантами. В этот раз он привез из Дубая бриллианты общим весом 322 карата на сумму в 51 тысячу манатов. Предприниматель рассказал, что драгоценные камни он скотчем примотал к ногам и таким образом смог пройти через таможенный пост вечером 20 мая 2010 года. Однако, когда бизнесмен сел в свой Merсedes, который был припаркован на стоянке аэропорта, его задержали четыре человека в гражданской одежде, которые представились сотрудниками МНБ. Бизнесмен утверждал, что один из них представился как Физули Алиев.

Полковник Физули Алиев сообщил предпринимателю, что ими получен сигнал о том, что Р.Мехралиев занимается контрабандой золота и бриллиантов, и потребовал отправиться вместе с ними в Управление МНБ Сабаильского района.

В управлении Р.Мехралиев добровольно сдал все привезенные из Дубая бриллианты, однако сотрудники МНБ не стали составлять протокол о задержании и досмотре бизнесмена.

Через два часа в МНБ прибыли сотрудники таможни Бакинского международного аэропорта и вместе с эмэнбешниками отвезли Р. Мехралиева обратно в аэропорт. Там таможенники официально оформили контрабанду бриллиантов. После того как бриллианты были взвешены и оценены, Р.Мехралиев написал объяснительную и ночью его отпустили домой.

На утро следующего дня в универмаг «Гянджлик», где был магазин Мехралиева, прибыл полковник Физули Алиев. Офицер МНБ объявил перепуганному предпринимателю, что контроль за ходом уголовного дела о контрабанде возложен на него.

«В любой момент по нашему запросу может быть вынесено постановление суда о твоем аресте. Для того чтобы остаться на свободе, ты должен заплатить. Цена вопроса – 100 тысяч манатов» - объявил полковник.

Бизнесмен заявил, что таких денег у него нет. Однако Алиев настаивал на этой сумме, грозя в противном случае немедленно взять ювелирщика под стражу. И Р.Мехралиев попросил хотя бы дать ему время, чтобы собрать необходимую сумму. Через два дня полковник Алиев вновь посетил магазин бизнесмена. Р.Мехралиев понял, что противостоять сотрудникам МНБ он не сможет и пообещал Ф.Алиеву, что передаст ему 65 тысяч долларов.

Р.Мехралиев взял в долг 25 тысяч долларов, доложил 40 тысяч своих денег и во второй половине дня 25 мая 2010 года в парке Ататюрка предал 65 тысяч Физули Алиеву.

Тем не менее приговором Хазарского районного суда он был приговорен за контрабанду к трем годам лишения свободы условно.

В своих показаниях следствию Р.Мехралиев точно описал внешность полковника МНБ Физули Алиева: «Рост 177-179 см, среднего телосложения, волосы наполовину седые. Особенно хорошо запомнились его уши, очень уж приметные», - заявил Р.Мехралиев.

По словам бизнесмена, полковник Ф.Алиева хорошо знают и другие торговцы ювелирными изделиями. У них он тоже вымогал крупные суммы денег.

Отметим, что в деле Субахира Гурбанова и других бандитов в погонах отмечены десятки имен торговцев золотом и бриллиантами. Многие из тех, кто пострадал от рук членов преступной группировки в МНБ не обратились к следствию и давно потеряли надежду вернуть свои деньги.