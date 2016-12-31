Пан Ги Мун покинул штаб-квартиру ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу - за день до истечения своих полномочий - покинул штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Освободив свой кабинет на 38-м этаже высотки комплекса, восьмой по счету административный глава сообщества наций простился со своими подчиненными, с некоторыми из которых работал бок о бок с 2007 года.

"За последние десять лет я произнес тысячи речей. Но я еще так много хочу сказать. Сейчас у меня на уме только два слова: спасибо вам. Вы должны испытывать гордость, точно так же, как я испытываю гордость, называя вас своими коллегами", - сказал Генеральный секретарь перед тем, как покинуть здание.

Он в шутку признался, что чувствует себя "словно Золушка". "Завтра, когда часы пробьют полночь, все изменится. Я чувствую себя немного неловко. Мне придется все делать самому. До сих пор мне помогали тысячи трудолюбивых сотрудников и государства-члены ООН. Посмотрим, как я буду выживать самостоятельно", - добавил Пан Ги Мун, к своеобразному чувству юмора которого многие так и не смогли привыкнуть.

Прощание с генсеком ООН проходило в три этапа и транслировалось в прямом эфире по одному из каналов внутреннего телевидения штаб-квартиры. На 38-м этаже Пан Ги Муну вручили огромную открытку с подписью "Удачи, мы тебя не забудем". В восточном фойе на втором этаже здания Генеральной Ассамблеи его встречала толпа из более 200 человек, со многими из которых он попрощался лично. Административного главу ООН сопровождала его супруга Ю Сун Дэк, в руках у которой в какой-то момент оказался букет тюльпанов, и два телохранителя.

У самого выхода из комплекса Пан Ги Муна ждали начальник его канцелярии Эдмунд Муле, а также председатели Совета Безопасности Роман Марчези и Генеральной Ассамблеи Питер Томсон. Сев в черный лимузин Mercedes, восьмой генеральный секретарь помахал рукой и навсегда покинул штаб-квартиру ООН.

Последнее публичное появление Пан Ги Муна в качестве административного главы всемирной организации состоится в субботу вечером. Он будет специальным гостем новогодних торжеств на нью-йоркской площади Таймс-сквер, где ему будет доверено нажать кнопку обратного отсчета до наступления 2017 года. Она приведет в действие известный хрустальный шар, установленный на шпиле одного из возвышающихся над площадью небоскребов. Когда сфера достигнет нижней точки, на Восточном побережье США наступит полночь. Одновременно с этим истекут полномочия Пан Ги Муна на посту Генсека ООН.