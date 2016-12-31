 

Туркменбаши на праздновании Нового года спел песню собственного сочинения Видео

Автор: Отдел информации 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на праздновании Нового года исполнил песню собственного сочинения, сообщает haqqin.az.

По отзывам туркменских СМИ, «новые песни своей красивой мелодичностью, проникновенными словами запали глубоко в душу всем слушателям, оставив восторженные впечатления, о чем свидетельствовали бурные овации».

Гурбангулы Бердымухамедов известен своей увлеченностью музыкой. Он поет, играет на гитаре, на рояле, на профессиональной ди-джей аппаратуре (днем ранее президент Туркменистана вместе с внуками также спели песню американского исполнителя Джастина Тимберлейка).

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Туркменбаши на праздновании Нового года спел песню собственного сочинения Видео
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