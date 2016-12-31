 

Совет стабильности объявил чрезвычайное положение в экономике дефицит в 5 млрд долларов

 

Совет финансовой стабильности Азербайджана планирует на 2017 год комплекс мер, направленных на финансирование и снижение дефицита платёжного баланса. Об этом говорится в обнародованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА) заявлении об основных направлениях денежной политики в следующем году, сообщает Тренд.

В заявлении отмечается, что финансирование стратегических энергетических проектов и большие финансовые обязательства, связанные с выплатами по внешнему долгу госсектора, повлияют на баланс движения капитала и финансов в платёжном балансе.

"Под влиянием этих факторов управление ожидаемым в 2017 году огромным дефицитом в платёжном балансе скажется и на макроэкономической стабильности", - считают в Центробанке.

Тактические меры, которые планируется осуществить в следующем году, предусматривают, в частности, нейтрализацию факторов, создающих напряжённость на валютном рынке в результате регулирования счета движения капитала и финансов.

"Эти меры наряду со значительной нейтрализацией давления на курс маната направлены на минимизацию макроэкономических рисков (инфляция, финансовая стабильность и т. д.)",- говорится в заявлении ЦБА. Дополнительной поддержкой для сбалансирования платёжного баланса станут вступившие в силу новые правила, связанные с валютным режимом. Согласно им, установлены лимиты на денежные переводы физических лиц, определён срок в 180 дней на доставку в страну товаров и оказание услуг, по которым сделана предоплата.

Стратегические меры направлены на фундаментальное сбалансирование платёжного баланса посредством "ребалансирования" национальной экономики (фискальная консолидация, продолжение жесткой денежной политики, эффективное управление каналами денежного предложения, структурные преобразования, направленные на стимулирование экспортоориентированного производства).

"В то же время предусмотрены соответствующие меры по усилению социальной защиты населения (увеличение объёма адресной социальной помощи и расширение её охвата, поддержка занятости)",- сказано в заявлении.

По прогнозам ЦБА, дефицит платёжного баланса по итогам 2016 года ожидается на уровне пяти миллиардов долларов.

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