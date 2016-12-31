Чем запомнился для Азербайджана уходящий спортивный год? В 2016-м году в нашей стране впервые прошли чемпионат Европы по футболу среди юношей, этап автогонок «Формулы-1» и Всемирная шахматная олимпиада. Эти три соревнования были знаковыми для Азербайджана. Если же говорить о победах азербайджанского спорта, то больше всего запомнились тоже три из них.

Победа номер один – это, бесспорно, триумф таэквондиста Радика Исаева на Олимпиаде в Рио. Шел предпоследний день Олимпийских игр. У Азербайджана было уже 13 медалей, но при этом ни одного золота. В этот субботний день, помимо Радика, особые надежды возлагались на олимпийского чемпиона, борца вольного стиля Шарифа Шарифова. Он в итоге стал бронзовым призером и принес Азербайджану 14-ю медаль Рио-2016. Радик же сделал то, чего мы ждали с первых дней Олимпиады, но никак не могли дождаться.

В весовой категории свыше 80 кг Исаев поочередно победил Руслана Жапарова (11:2) из Казахстана, олимпийского чемпиона из Кореи Донгмин Ча (12:8), британца Махаму Чо (6:2) и в финале Абдулразака Иссуфу Алфага из Нигера (4:1).

Исаев не только принес Азербайджану первое золото, но и вошел в историю нашего спорта как первый спортсмен, ставший победителем четырех крупнейших соревнований – Олимпиады, Европейских игр, чемпионатов мира и Европы. Он оставил позади легендарную Земфиру Мефтахетдинову, которая выиграла все, кроме Евроигр.

Второй по значимости успех – это победа «Габалы» над французским «Лиллем» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Никогда ранее азербайджанские клубы не обыгрывали в еврокубках команды из так называемой «Большой пятерки» - Испании, Германии, Англии, Италии и Франции. Историческая победа была достигнута в Баку 4 августа. «Габала» обыграла «Лилль» со счетом 1:0 благодаря голу хорвата Филипа Озобича на 34-й минуте, дальним ударом поразившего ворота французской команды, за которую, кстати, играл герой Евро-2016, автор победного гола сборной Португалии в финале против французов Эдер.

Неделей ранее в Лилле «Габала» сыграла с хозяевами вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч подопечные Романа Григорчука пробились в следующий этап, а затем, одолев словенский «Марибор», во второй раз подряд вышли в групповой раунд Лиги Европы.

Одной из главных неожиданностей 2016 года стало успешное выступление футбольной сборной Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Наша национальная команда, которая никогда не набирала больше 9 очков за весь отборочный турнир, смогла за четыре матча записать в свой актив 7 очков.

Важнейшей была домашняя игра с Норвегией, состоявшаяся 8 октября. Победив со счетом 1:0, сборная Азербайджана впервые в истории имела стопроцентный результат после первых двух матчей отборочной кампании и не имела пропущенных голов. Единственный гол в матче, проходившем на Бакинском Олимпийском стадионе, забил Максим Медведев, отличившийся на 11-й минуте. Все оставшееся время сборная Азербайджана успешно отоборонялась и добилась своей 11-й победы за 22-летнюю историю выступлений в отборочных соревнованиях чемпионатов мира и Европы.

Олимпийская сборная Азербайджана в итоге завоевала в Рио 18 медалей, добившись невиданного доселе результата по количеству наград. «Габала», попав в очень сложную группу в Лиге Европы, столкнулась не только с более мастеровитыми соперниками, но и травмами и невезением. В результате – ни одного очка в шести матчах. А команда Роберта Просинечки после победы над Норвегией сыграла еще вничью в Чехии (0:0) и уступила в Северной Ирландии (0:4).