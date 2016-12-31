 

Украина стягивает танки к линии фронта

 

Разведка так называемой «Донецкой народной республики» отмечает прибытие танков украинских Вооруженных сил в район линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием «ДНР» Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«В так называемой "зоне АТО", в населенный пункт Красноармейск в 42 километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой, в том числе 22 танка и 15 БМП. Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ»", — сказал представитель сепаратистов.

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