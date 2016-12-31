«Сталкеры» хотели встретить Новый год в Чернобыле

Украинская полиция задержала четырех экстремалов, готовившихся к встрече Нового года в нежилом доме в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении в Facebook главного управления Нацполиции Украины по Киевской области.

«Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех «сталкеров» во время патрулирования зоны отчуждения в нежилом доме в районе отселенного села Иловница Иванковского района», — говорится в сообщении.

Установлено, что трое мужчин 23-30 лет и 25-летняя женщина незаконно вне контрольно-пропускных пунктов проникли в зону отчуждения для экстремального туризма и собирались встретить Новый год в городе Припять.

В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в районах с радиоактивным загрязнением.

Молодым людям грозит штраф, материалы дела переданы в суд.