 

Путин позвонил Роухани

 

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону соглашение о перемирии в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, лидеры стран условились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса, сообщает сегодня пресс-служба Кремля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане. Условлено продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

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