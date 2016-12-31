 

Нетаньяху позвонил Путину

 

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили сирийский кризис и проблемы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Продолжено обсуждение ситуации в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Нетаньяху затронули также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. "Лидеры поздравили друг друга с Новым годом", - сообщает пресс-служба.

За истекшие две недели это уже четвертый телефонный разговор между лидерами двух стран. 21 декабря Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова и заявил о готовности наращивать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом. 23 декабря лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом. 25 декабря Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи.

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