 

Саргсян в блиндаже, откуда стреляли по Азербайджану фото

 

Президент Армении Серж Саргсян вместе с Католикосом Всех армян Гарегином Вторым и министром обороны Вигеном Саркисяном посетил 29 декабря расположенную на северо-восточной государственной границы Армении воинскую часть и боевые позиции, сообщает пресс-служба армянского президента. 

Согласно информации, президент Армении встретился с солдатами и офицерами оккупационной армии, обошёл расположение боевого опорного пункта вражеских войск и ознакомился с ведением службы. Напомним, что именно 29 декабря на этом участке границы прошел бой, в котором армянская сторона потеряла убитыми трех человек. Один азербайджанский военнослужащий во время этого боя пропал без вести. Сейчас его тело находится у противника.

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