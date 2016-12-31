 

Совбез ООН единогласно принял российско-турецкую резолюцию

 

Совет Безопасности ООН единогласно принял сегодня предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, сообщает РИА Новости.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал "серьезно поработать", чтобы в следующем году достичь политического урегулирования в Сирии.

"Мы абсолютно убеждены в том, что если международное сообщество будет работать, руководствуясь этой целью, интересами народа Сирии и стабильностью в регионе, то мы можем достичь успеха", — сказал Чуркин.

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