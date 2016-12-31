 

По приказу Ильхама Алиева Мадат Гулиев отбыл в войсковую часть

Автор: Отдел информации 

В эти часы глава Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Мадат Гулиев по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетил воинскую часть службы и поздравил личный состав по случаю наступления Нового года и празднования Дня солидарности азербайджанцев всего мира, сообщает haqqin.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью СГБ Азербайджана.

Начальник СГБ и личный состав почтили память и возложили венок к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава СГБ Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев, передав военнослужащим воинской части приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева, пожелал солдатам и офицерам успехов в их почетной и ответственной службе Родине.

В своем выступлении перед личным составом Мадат Гулиев особо отметил возрастающую политическую и экономическую роль Азербайджана в региональных процессах и мировой политике. «Политика И.Алиева, направленная на укрепление оборонного потенциала Азербайджана, модернизацию Вооруженных сил, обусловила усиление мощи азербайджанской армии, достойной дать должный отпор врагу», - заявил в своей речи глава СГБ.

М.Гулиев особо отметил успехи азербайджанской армии во время четырехдневной апрельской войны, в результате которой враг понес заслуженное наказание и уступил часть оккупированных территорий. Это еще более воодушевило народ в его решительной борьбе за освобождение аннексированных земель.

Глава СГБ поведал о реформах в системе спецслужб Азербайджана, подчеркнув, что в результате данных реформ в воинской части СГБ созданы все условия для примерной службы личного состава: «Ваша задача - оправдать высокое доверие Ильхама Алиева, руководства страны и народа, быть готовыми к освобождению оккупированных территорий», цитирует haqqin.az речь главы СГБ.

Затем генерал-лейтенант Мадат Гулиев поощрил отпуском двух военнослужащих части, чьи братья пали шехидами в апрельских боях.

Выступившие на мероприятии родители солдат, отметив широкомасштабную работу, которая под руководством президента Ильхама Алиева успешно ведется в Азербайджане, подчеркнули, что руководство страны уделяет большое внимание армейскому строительству.

«Забота о солдатах и офицерах радует родителей военнослужащих. Мы гордимся тем, что сегодня и наши сыновья находятся в рядах защитников Родины. Самая большая наша мечта – это освобождение оккупированных территорий и радость победы», - сказали родители солдат.

В конце мероприятия известные деятели искусств выступили перед собравшимися с патриотическими песнями.

По поручению президента И.Алиева М.Гулиев встречает Новый год со своим личным составом.

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