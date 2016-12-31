Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 в соревнованиях по сабле - россиянка армянского происхождения Яна Егорян заявила, что обижена на Армению и посетовала на то, что армяне вспомнили о ней только тогда, когда она выиграла Олимпиаду.

«Естественно, мне приятно, что Армения хочет интересоваться моими результатами, - говорит Егорян news.am. – От того, что я армянка, я никогда не отрекалась. Я всегда говорила, что я - армянская женщина, но при этом есть и обратная сторона. До Олимпийских игр я тоже выигрывала чемпионаты Европы, чемпионаты мира, я неплохо выступала на международной арене, но обо мне никто не вспоминал. Как только узнали, что я выиграла Олимпиаду - так она своя, это наше родное. Это чуть-чуть неправильно, поэтому я не скрываю, что у меня есть небольшая обида.

Я не призываю к тому, что меня должны были боготворить с первого дня, когда я начала заниматься фехтованием, но, если вы знаете, что есть такая армянская фехтовальщица Егорян, к тому же я - единственная, кто показал какой-либо результат, и неважно, за Россию я выступаю или нет. Просто сам факт. Наверное, можно было бы хотя бы за год где-то Армении напомнить о себе, что вот у нас есть такая Егорян, которая отбирается на Олимпийские игры и, может быть, она сможет завоевать медаль. Тогда я бы как-то по-другому реагировала на это».

Егорян покинула Армению, когда ей было 6 лет.

«Я не особо хорошо помню свое детство в Ереване. Помню, что мы жили в Черемушках. Мама с папой развелись, поэтому я переехала в Россию в 6 лет, папа остался в Армении. Изредка мы с папой созваниваемся, общаемся. С Ереваном на данный момент меня не связывает ничего».

Напомним, что Яна Егорян завоевала для России золото как в личных, так и в командных соревнованиях. Как известно, главным тренером сборной России является азербайджанец Ильгар Мамедов, который до Олимпиады в Рио пообещал, что, если его подопечные завоюют на Олимпиаде в Рио два золота, он побреется наголо. И именно армянка Егорян публично обрила Мамедова.