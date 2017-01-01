 

Ильхам Алиев: «Наши недоброжелатели уходят с политической арены»

 

"2016 год уходит в историю. 2016 год был одним из самых тяжелых для экономики страны. Экономика Азербайджана является частью мировой экономики, а в мире в 2016 году продолжался экономический кризис. Кроме того, в результате падения в три-четыре раза цен на нефть на мировых рынках, наши доходы резко сократились. В такой ситуации мы могли найти путь выхода из нее лишь осуществив серьезные реформы и добились этого»,  - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей поздравительной речи по случаю наступления Нового года, сообщает AzTV.

По словам главы азербайджанского государства, экономике удалось сохранить устойчивость, была обеспечена экономическая стабильность, проведенные в этом году серьезные и всесторонние экономические реформы открывают прекрасные горизонты, перспективы для дальнейшего развития страны: «Несмотря на все трудности, ненефтяная промышленность нашей страны выросла в этом году на 5 процентов, а сельское хозяйство – более чем на 2 процента. В нынешнем году нам удалось сохранить валютные резервы. Это тоже очень важно, так как наш экономический потенциал, финансовые ресурсы определяют как нашу экономическую, так и политическую независимость».

И.Алиев также прокомментировал международную обстановку, сложившуюся вокруг Азербайджана: «Увеличилось число наших друзей, а наши недоброжелатели, силы, периодически проводящие против нас кампании, уходят с политической арены. Азербайджан смог добиться больших успехов в международных организациях. В частности, в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения были приняты очень важные документы, связанные с карабахским конфликтом. Карабахское урегулирование является основным приоритетом нашей внешней политики. Могу сказать, что в течение года наши политические и дипломатические позиции еще более укрепились. Ни одна страна не признает и не признает надуманного образования «Нагорный Карабах». Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иного пути нет. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. Как президенты стран-сопредседателей, занимающихся этим вопросом, так и руководители ОБСЕ и других структур уже неоднократно выступали с заявлениями о неприемлемости статус-кво».

Президент сделал краткий экскурс в историю недавней четырехдневной апрельской войны: «2016 год останется в истории как год нашей славной военной победы. Впервые с 1994 года Азербайджан освободил от захватчиков часть оккупированных земель Азербайджана. В апреле наша армия пресекла армянскую вооруженную провокацию, нанесла сокрушительные удары по врагу и освободила часть оккупированных земель. От оккупантов были освобождены тысячи гектаров земель в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах. В настоящее время азербайджанская армия полностью контролирует десятки тысяч гектаров земель».

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