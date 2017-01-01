 

Председательство в СНГ перешло к России

 

Председательство в Содружестве Независимых государств переходит к России с 1 января 2017 года. Москва намерена сделать приоритетом председательства в СНГ в новом году повышение практической отдачи от деятельности организации, а также преодоление тенденции на снижение товарооборота, сообщает РИА Новости.

СНГ остается наиболее представительной организацией на постсоветском пространстве. В него по-прежнему входят 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Президентом России Владимиром Путиным утверждена концепция российского председательства в Содружестве в 2017 году и план по ее реализации, который включает более полусотни мероприятий.

Как сообщил ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, РФ в рамках председательства намерена руководствоваться принципами преемственности и продолжать работу Киргизии — председателя в СНГ в 2016 году.

"Среди приоритетов выделяем последовательное развитие и совершенствование Содружества, повышение практической отдачи от его деятельности для всех государств-участников, упрочение позиций Организации на международной арене, содействие сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ", — сообщил дипломат.

Он отметил, что повышение эффективности экономического сотрудничества всегда находилось в центре внимания в СНГ и, несмотря на экстремальные финансово-экономические условия, государства-участники смогли сделать заметный рывок в своем развитии — за прошедшую четверть века только в странах центрально-азиатского региона в десятки раз вырос объем валового внутреннего продукта.

В гуманитарной сфере Россия в качестве председателя в СНГ намерена содействовать развитию и укреплению связей в области образования, науки, культуры, информации, спорта, молодежных обменов, отметил дипломат.

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