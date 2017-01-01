 

В Калгари арестовали пьяного капитана Boeing 737

 

Полиция в Канаде арестовала капитана воздушного судна, который находился в состоянии алкогольного опьянения и непосредственно перед взлетом уснул в кабине пилотов, сообщает местная газета National Post.

Сообщается, что пилот в субботу утром поднялся на борт Boeing 737 в Калгари, готовящегося к рейсу в мексиканский Канкун. Однако перед вылетом сотрудники аэропорта и другие члены экипажа обратили внимание на странное поведение капитана. По данным издания, летчик уснул прямо в кабине.

Проверка показала, что уровень алкоголя в крови пилота превышает разрешенный уровень в три раза.

На борту авиалайнера компании Sunwing находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа. Представитель компании подтвердил инцидент и заявил, что самолет вылетел из Калгари с другим капитаном.

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