Одна израильтянка ранена в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, еще одна считается пропавшей без вести, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильского МИД.

"Израильтянка была ранена и госпитализирована, но ее жизни ничего не угрожает, в то время как нет данных о второй израильтянке, которая находилась на этой дискотеке во время атаки", — сказал агентству представитель МИД Израиля.

Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда стрелок входил в здание клуба. Он открыл огонь по людям, которые стояли у заведения. В тот момент погибли полицейский и двое гражданских, отметили турецкие СМИ.

Вслед за террористическим актом в Стамбуле представители различных стран выступили с соболезнованиями в адрес Турции, подчеркнув солидарность с Анкарой по вопросу борьбы с террористами, передает Anadolu.

С осуждением теракта в районе Ортакёй выступил, в частности, президент США Барак Обама. Глава Белого дома выразил глубокое сожаление в связи с атакой на невинных людей, а также выразил соболезнование семьям и близким погибших.

Президент США также заявил о готовности американской стороны оказать любую посильную помощь в расследование теракта и дал соответствующие поручения структурам страны.

Глава МИД Канады Стефан Дион назвал произошедшее в Стамбуле «ужасающей атакой», выразив соболезнования семьям погибших, а также скорейшего выздоровления раненым.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил теракт в Стамбуле. В заявлении, размещенном в социальных сетях, глава Альянса написал: «2017 год. Трагическое начало в Стамбуле. Мои чувства вместе с турецким народом и всеми, против кого была совершена эта атака».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что 2017-й год начался с теракта в Стамбуле: «Я соболезную семьям и близким погибших. Мы будем делать все возможное, чтобы подобное не повторялось».

Глава Европейского парламента Мартин Шульц в сообщении, распространенном в соцсетях, написал: «Это должно было быть празднованием. Террористы превратили это в ночь насилия, смерти и безнадежности. Мое сердце со Стамбулом и Турцией».

С соболезнованиями в адрес Анкары, выступили также главы внешнеполитических ведомств Австрии, Бельгии, Франции, а также МИД Германии.

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В новогоднюю ночь в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina, находящийся в районе Бешикташ и расположенный рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

Люди, одетые Санта-Клаусами, ворвались в клуб и открыли стрельбу из автоматов Калашникова. По другим данным, атаку совершил террорист-одиночка; так считает губернатор Стамбула Васип Шахин.

На данный момент известно как минимум о 39 убитых и 69 раненых. При этом поиски террориста или террористов, напавших на ночной клуб, продолжаются, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Уже опознаны тела 21 погибшего. Как выясняется, 16 из них – граждане других государств и пятеро турок.

Посетители ночного клуба в Стамбуле по горячим следам рассказали, как спасались от террориста, устроившего беспорядочную стрельбу на новогодней вечеринке, передает РИА Новости.

"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — Синем Уяник. Она добавила, что ее супруг был ранен при нападении.

"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас. "Они сказали, что погибли 35-40 человек, но, вероятно, их больше, потому что, когда я шел, я видел, как люди идут прямо по телам", - рассказал спортсмен.