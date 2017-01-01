Казахстан стал непостоянным членом СБ ООН

Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, передает «Интерфакс».

Таким образом Казахстан стал первой страной Центральной Азии - членом СБ ООН, и в этом качестве республика готова представлять интересы всего региона.

28 июня этого года Генассамблея ООН избрала Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности на 2017-2018 годы.

В ходе тайного голосования кандидату нужно было набрать две трети голосов стран-участниц Генассамблеи, то есть 129 из 193. За Казахстан проголосовали 138 стран.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, КНР, Франция, Российская Федерация и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.