 

Ильхам Алиев о теракте в Стамбуле

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с совершенным в Стамбуле терактом, сообщается на сайте главы государства.

"Нас глубоко потрясло известие о совершении жестокого вооруженного нападения на людей, собравшихся на праздничное торжество в ночном клубе, многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в Стамбуле.

Мы крайне возмущены этим предательским действием против мирных людей, самым жестким образом, решительно и последовательно поддерживаем борьбу с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу от своего имени и от имени азербайджанского народа глубокие соболезнования, желаю раненым исцеления. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в письме Ильхама Алиева.

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