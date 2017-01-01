Жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, который привел к гибели и ранению десятков людей – проявление классической гибридной войны против Турции. Об этом haqqin.az заявил турецкий публицист и журналист Шамиль Таяр.

По его словам, Турция столкнулась с террористической агрессией, управляемой внешними силами. «Все, что происходит в Турции после попытки госпереворота 15 июля, и даже ранее, после того, как был сбит российский самолет - классическая операция НАТО против турецких властей. Задача - ослабить власть президента Эрдогана», уверен Таяр.

Турецкий эксперт предлагает вспомнить выступление студентов на площади Таксим в Стамбуле из-за вырубки нескольких деревьев. «Еще до Украины они хотели устроить цветную революцию в Турции, но увидев жесткую реакцию правительства Эрдогана, решили реализовать свои планы в Украине. Потом решили вбить клин между отношениями Турции и России, затем вообще прибегли к попытке госпереворота. Не добившись результатов, эти силы решили втянуть Турцию в омут террора. Это самая настоящая гибридная война против нашей страны", сказал Таяр haqqin.az.

Коснулся эксперт и уровня спецслужб Турции, который, по его словам, оставляет желать лучшего. По словам Таяра, последние 50 лет турецкие спецслужбы полностью формировались с помощью ЦРУ.

«Мы должны сначала реорганизовать свои спецслужбы, а точнее, создать свои национальные спецслужбы. Я считаю, что после перехода на президентскую систему президент Эрдоган в первую очередь должен заняться именно этим вопросом. До тех пор, пока наши силовые структуры под контролем НАТО и ЦРУ, так и будет продолжаться. Нам нужны свои спецслужбы, которые будут отстаивать интересы Турции, а не ЦРУ", - сказал он.