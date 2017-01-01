 

Двое азербайджанцев ранены при теракте в Стамбуле срочно, обновлено 12:41

 

Двое граждан Азербайджана пострадали в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле: гражданин и гражданка Азербайджана, - сказал в интервью haqqin.az официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Женщине оказали первую медицинскую помощь, и в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Мужчина госптализирован, - говорится в сообщении главы пресс-службы МИД. Генконсульство в Стамбуле продолжает выяснять обстоятельства теракта.

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Среди раненых в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле есть гражданка Азербайджана, заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших — 16 иностранцев.

"В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет ее личность и продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении", — сообщил Гаджиев.

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