Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Стамбуле, заявив, что целью террористов является единство страны, передает Anadolu.

Глава внешнеполитического ведомства страны через микроблог в Twitter осудил вооруженное нападение в районе Ортакей в Стамбуле, жертвами которого стали как минимум 39 человек, еще почти 70 человек получили ранения.

«Выражаю соболезнования семьям и близким жертв теракта, желаю раненым скорейшего выздоровления. Цель террористов – наше единство», - написал министр.