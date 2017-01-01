 

Турецкие ВВС уничтожили за сутки в Сирии более 30 террористов

 

ВВС Турции в рамках продолжающейся операции «Щит Евфрата» нанесли удары по 17 объектам террористов ИГИЛ в районах Эль-Баб, Бзагах, Суфланиях и Шамавиях на севере Сирии. В числе прочих уничтожены убежища и оборонительные сооружения террористов, сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

В боях с боевиками ИГИЛ ранены 3 оппозиционера, уничтожены 34 террориста.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и турецкое общество Красного Полумесяца бесперебойно доставляют гуманитарную и другие виды помощи Сирийской освободительной армии и мирным жителям.

168 просмотров


Старости
Армяне и азербайджанцы всех стран, объединяйтесь!
Армяне и азербайджанцы всех стран, объединяйтесь!
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
2 Янв 8° / 2°
3 Янв 8° / 3°
4 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Трамп: "Я верну Америке ее величие"
Турецкие ВВС уничтожили за сутки в Сирии более 30 террористов
Целью террористов является единство Турции Заявление Чавушоглу
Двое азербайджанцев ранены при теракте в Стамбуле срочно, обновлено 12:41
Теракт в Стамбуле – операция НАТО Мнение турецкого эксперта
Азербайджан начинает снижать уровень добычи нефти
Ильхам Алиев о теракте в Стамбуле
Санта-Клаусы расстреляли элитный клуб Стамбула (первое видео) Более 100 убитых и раненых, обновлено 12:18
Казахстан стал непостоянным членом СБ ООН
Армяне стреляют из пулеметов
В Грузии повышены акцизы на бензин, сигареты и автомобили
В Калгари арестовали пьяного капитана Boeing 737
Японский самолет аварийно сел в Красноярске
Председательство в СНГ перешло к России
Ильхам Алиев: «Наши недоброжелатели уходят с политической арены»
Олимпийская чемпионка, обрившая азербайджанца, обижена на Армению «До победы в Рио вы обо мне не вспоминали»
По приказу Ильхама Алиева Мадат Гулиев отбыл в войсковую часть
Совбез ООН единогласно принял российско-турецкую резолюцию
Новогодняя елка Ильхама Алиева фото
Спецборт за высланными российскими дипломатами прибыл в Вашингтон
Саргсян в блиндаже, откуда стреляли по Азербайджану фото
Нетаньяху позвонил Путину
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
Путин позвонил Роухани
Порошенко и американские сенаторы поздравили бойцов украинской армии в Донбассе фото