Турецкие ВВС уничтожили за сутки в Сирии более 30 террористов

ВВС Турции в рамках продолжающейся операции «Щит Евфрата» нанесли удары по 17 объектам террористов ИГИЛ в районах Эль-Баб, Бзагах, Суфланиях и Шамавиях на севере Сирии. В числе прочих уничтожены убежища и оборонительные сооружения террористов, сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

В боях с боевиками ИГИЛ ранены 3 оппозиционера, уничтожены 34 террориста.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и турецкое общество Красного Полумесяца бесперебойно доставляют гуманитарную и другие виды помощи Сирийской освободительной армии и мирным жителям.