Трамп: "Я верну Америке ее величие"

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил соотечественников с Новым годом и пообещал, что после вступления в должность приступит к работе над возвращением стране ее величия, передает «Интерфакс».

"С Новым Годом и всего вам самого хорошего. Я жду великолепного и полного процветания в 2017 году в то время как мы будем работать все вместе, чтобы сделать Америку снова великой", - написал он в своем твиттере.

Днем ранее Трамп, как уже отмечал haqqin.az, поздравил с праздником и своих недоброжелателей.

"С Новым Годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов, а также тех, кто боролся против меня и проиграл столь разгромно, что теперь не знают, что им делать. С любовью!", - написал избранный президент 31 декабря.

Как сообщалось, Трамп встретил 2017 год в своей резиденции во Флориде "Мар-а-Лаго" в компании более 800 гостей. В частности, среди приглашенных оказались актер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс.